Киев, 9 июля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Ограничительные меры против Российской Федерации будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности. Об этом, как передает УНН, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

«Санкции США и ЕС останутся по отношению к РФ до тех пор, пока Москва не прекратит те действия, которые вызвали те санкции», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, самолет госсекретаря США Рекса Тиллерсона приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве 9 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.