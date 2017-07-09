Калининград, 9 июля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. За десять лет преподавания школьного курса «История Западной России» в Калининградской области возросли сепаратизм и антирусские настроение. Такое мнение высказал священник Калининградской епархии РПЦ Георгий Бирюков, выступая накануне на круглом столе в Калининграде, посвященном анализу школьного краеведческого курса «История Западной России».

Учебники «История Западной России» из Калининграда

«Курс — категорически вредный», — подчеркнул протоиерей Георгий, зачитав некоторые фрагменты методических рекомендаций курса «История Западной России»:

«Задача сохранения исторической памяти, воспитания уважения к прошлому своего и других народов в отсутствие глубоких исторических корней на этой земле, по сравнению с другими российскими регионами, часто оказывается деклара­тивной, так как послевоенный период истории края не столь насыщен событиями, фактами, явлениями, именами».

Или же: «Изучая, по сути, историю другого государства, патриота России воспитать будет исключительно сложно. Тем более что за семисотлетнюю историю немцы добились немалых дости­жений в освоении этого края. Россияне в своем периоде тоже имеют яркие достижения, однако использование сравнитель­ного метода при преподавании истории края не всегда будет выигрышным для россиян. Это надо признать, и с этим следу­ет согласиться».

Или же: «Да, существует известное опасение того, что курс истории края может превратиться в курс истории Восточной Пруссии. Что, собственно говоря, и произошло в 1990-х гг.».

«Таким образом, — продолжил отец Георгий, — разработчики курса сразу настраивают учителей на недостижимость целей и задач по воспитанию у школьников патриотизма».

Священник продолжил, что в методических материалах к курсу нет ключевых документов, которые доказывают историческую принадлежность Калининградской области к России. В частности, не приведены фрагменты беседы Черчилля с послом СССР в 1941 году, где британский премьер предложил идею раздробления Германии с отделением Восточной Пруссии. Нет записей с Тегеранской и Ялтинской конференций о судьбе Кёнигсберга. Нет и текста закона союзного Контрольного совета в Германии от 1947 года «О ликвидации Прусского государства».

В резолюции участников круглого стола на имя министра образования Ольги Васильевой и врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в частности, сказано:

«Курс авторов учебников на подмену своего чужим привел к прямой фальсификации истории Великой Отечественной войны, на которую школьникам предлагается смотреть с точки зрения немцев. Именно поэтому делается смысловое ударение, что «война нанесла непоправимый урон экономике края» — это цитата из учебника».

По мнению священника Георгия Бирюкова, сейчас, когда благодаря новому министру образования России, порядка 40 учебников истории признаны вредными и с 1 сентября 2017 года упраздняются, появилась возможность навести порядок и в Калининградской области.