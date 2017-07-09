Вашингтон, 9 июля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Для властей США пришло время продвигать конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшую 7 июля в Гамбурге встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы (президенты США и РФ) провели переговоры о прекращении огня в Сирии, что спасет жизни, — пишет глава Белого дома. — Теперь пришло время продвигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией!»

При этом Трамп добавил, что президент РФ категорически отверг утверждения о «вмешательстве Кремля» в президентские выборы-2016 в США.

«Я дважды давил на президента Путина по поводу вмешательства России в наши выборы, — написал глава Белого дома. — Он категорически отрицал это. Я уже выразил свое мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Гамбурге в первый день саммита G20 встретились лидеры РФ и США. Продлившаяся более 2 часов встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.

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