Гатчина, Ленинградская область, 9 июля, 2017, 15:37 — ИА Регнум. С 8 на 9 июля в Гатчинском парке прошел Восьмой международный фестиваль «Ночь музыки». Со сцены установленной в Белом озере прозвучали произведения Чайковского, Бетховена, Бизе, Равеля и Гершвина.

Дарья Драй ИА REGNUM Перед концертом

Дарья Драй ИА REGNUM Маленькие слушатели

Несмотря на то, что погода не способствовала приятному времяпровождению на открытом воздухе, желающих насладиться классической музыкой в живом исполнении нашлось много. По словам организаторов, зона партера в этом году была заполнена больше, чем в прошлом.

Программа фестиваля состояла из четырех отделений. Открыл «Ночь музыки» оркестр Михайловского театра под руководством главного дирижёра Михаила Татарникова. В первом отделении прозвучал «Торжественный марш» П.И. Чайковского и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Людвига Бетховена. Приглашенным солистом стал египетский пианист, лауреат международных конкурсов Рамзи Ясса.

«Было очень холодно, но есть компенсирующие моменты, которые помогли в выступлении: замечательное место и атмосфера, — признается Рамзи Ясса. — Поэтому было приятно играть даже в холоде. Я уже выступал на открытом воздухе. Иногда было слишком жарко, иногда слишком холодно, иногда ветер… Конечно, влажность и температура влияют на инструмент. Но я надеюсь, что звучало хорошо. Все-таки слышимость на сцене и у зрителей другая. У нас было две репетиции: в театре и здесь, на воздухе. Акустика очень разная. На репетиции для меня это стало шоком. Звук раскатывается, отражается от воды и возвращается на сцену через несколько секунд. Но я все равно очень рад побывать в Санкт-Петербурге, играть в таком городе. История музыки тесно связана с ним».

Дарья Драй ИА REGNUM Пианист Рамзи Ясса

В программу второго отделения вошли Сюита из музыки к опере «Кармен» Жоржа Бизе и «Болеро» Мориса Равеля в исполнении симфонического оркестра Михайловского театра.

«Я участвовал в подобных open-air концертах в Европе, — делится дирижёр Михаил Татарников. — Некоторые также были на воде. Меня очень порадовала культура зрителей, она абсолютно европейская. Потому что, в связи с климатическими условиями, подобных концертов у них все-таки больше, чем у нас. Для меня это первое выступление, но я знаю, что это уже успешно продолжающаяся традиция. Конечно, было непривычно, но интересно, что публика находилась так далеко. Отклик все равно был слышен, особенно в конце, когда стих ветер. Доносились аплодисменты и возгласы. О том, как звучит оркестр для зрителя, я могу только догадываться. Здесь главную роль играет звукорежиссер, которому приходится полностью доверяться в этом отношении. Ну, а холод на меня не повлиял, я все-таки двигаюсь. Единственное, что обычно я выхожу мокрый из зала. А сейчас как будто и не было концерта. Конечно, музыкантам по-другому, они же сидят. Но тут вопрос не в том, что они боятся замерзнуть. Есть много нюансов по инструменту, которые очень влияют на звучание».

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Татарников

В третьем отделении Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством дирижера Юрия Серова вместе с хором и солистами исполнили концертную версию оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». В партии Порги — один из лучших в мире исполнителей, знаменитый бас-баритон Кевин Шорт. Партию Бесс исполнила солистка Михайловского театра Светлана Мончак.

«Я выступал на подобном фестивале в Австрии: на озере, под дождем и в холод, — рассказывает Кевин Шорт. — Но здесь все-таки лучше, потому есть некая закрытая зона на сцене. В Австрии этого не было, я был на открытом воздухе. И во время пения мне в рот попадали жуки и капли дождя. Для некоторых певцов является проблемой выступление на холоде. Но я счастливчик, на меня никак не влияют погодные условия».

Дарья Драй ИА REGNUM Кевин Шорт

В последнем отделении прозвучало произведение композитора Леонида Резетдинова, созданное специально для фестиваля: попурри на темы советских песен. «Журавли», «Нежность», «Время, вперед!» и другие популярные советские композиции прозвучали со сцены в исполнении хора и симфонического оркестра «Мелодии Страны Советов».

«Свести разные мелодии в одну композицию было не трудно, хотя я не аранжировщик, — говорит Леонид Резетдинов. — Мне было интересно как композитору. Идея принадлежит Юрию Серову. Он составил список, в который вошла киномузыка, Шостакович, Дунаевский, Свиридов и многие другие замечательные композиции. По времени работа заняла месяца два, но я работал очень плотно. Нужно было набрать партитуру, которая состоит из 240 страниц. А произведение вообще длится 40−45 минут. Поэтому это большая работа».

Завершил фестиваль праздничный салют.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный концерт

«Ночь музыки в Гатчине» — единственный в России ночной музыкальный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музейного парка.