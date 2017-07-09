Москва, 9 июля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художника Ильи Глазунова. Об этом сообщает в воскресенье, 9 июля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Илья Глазунов

«Президент всегда считал Илью Глазунова выдающимся художником современности, — говорится в сообщении. — Их связывали давние дружеские отношения».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 9 июля в Москве скончался известный советский и российский художник-живописец Илья Глазунов.

Читайте также: В Москве скончался художник Илья Глазунов