Минск, 9 июля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которой была принята предложенная делегацией Украины резолюция под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», завершилась 9 июля в Минске. Об этом сообщает телерадиокомпания НТВ.

NASA Крым. Спутниковый снимок

В принятой декларации, в частности, содержится призыв к Российской Федерации «вывести оккупационные силы» с территории Крыма и отменить решение о воссоединении с полуостровом.

Отметим, что за резолюцию проголосовал 91 член ассамблеи, 15 выступили против, трое воздержались. Россия выступила категорически против принятия данного документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.