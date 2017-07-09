Москва, 9 июля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Соглашение, подписанное Российской Федерацией и островным государством Самоа о взаимной отмене визовых требований, официально вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Sonja Pieper Самоа

«9 июля вступает в силу соглашение между правительством РФ и правительством независимого государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан независимого государства Самоа, подписанное в Веллингтоне 4 апреля 2017 г», — говорится в сообщении.

Согласно документу, граждане обеих стран могут свободно въезжать и находиться на территории другого государства не более 60 дней, если не планируют там учиться или работать.