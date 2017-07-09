Киев, 9 июля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо увеличить размеры гуманитарной помощи Украине или ввести новые механизмы решения проблем. Об этом, как передает УНН, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с генсеком ООН Антонио Гутеррешу.

Kmu.gov.ua Антонио Гутерреш и Владимир Гройсман

«Хочу поблагодарить Вас за высокий уровень доверия нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, — отметил глава украинского правительства. — Высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно нам нужно было бы затронуть вопрос того, как можно увеличить размеры этой помощи или ввести новые механизмы решения тех проблем, которые у нас возникают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали государственный переворот в стране.

Новые власти в Киеве направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.