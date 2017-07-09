Ташкент, 9 июля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Узбекско-корейский центр по развитию сельскохозяйственного машиностроения создадут в Узбекистане, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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Центр создается в целях дальнейшего развития научно-технического потенциала в сфере сельскохозмашиностроения, проведения единой научно-технической и инвестиционной политики, направленной на освоение новых видов сельскохозтехники, создание современных производств по выпуску высокопроизводительной сельскохозтехники и средств механизации.

«Определить основными задачами Центра проведение научно-исследовательских и инновационных работ по прикладным вопросам сельскохозяйственной техники, разработку новых видов современной сельхозтехники для возделывания по ресурсосберегающим агротехнологиям хлопчатника, зерновых, садово-виноградниковых, овоще-бахчевых культур, а также других видов специальной техники», — говорится в постановлении.

Центр также будет сотрудничать с ведущими зарубежными научно-исследовательскими институтами, инжиниринговыми центрами, компаниями-производителями и международными организациями в сфере машиностроения, включая Корейский институт по развитию технологий при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Согласно документу, центр является правопреемником по правам и обязательствам реорганизуемых УП «ОКБ-"Трактор» и ООО «КБ-УзАгротех», включая права на объекты интеллектуальной собственности, научно-конструкторские разработки и иную техническую документацию, а также научно — технические проекты и заключенные для реализации контракты данных организаций.

«Освободить центр до 1 января 2020 года от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на имущество и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд при Кабинете министров Республики Узбекистан и во внебюджетный Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел республики поручено по заявкам центра обеспечить в установленном порядке оформление многократных въездных виз иностранным специалистам, принимающим участие в реализации проектов Центра, без взимания консульских и иных сборов.

МВД Узбекистана дано задание обеспечить выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранных специалистов, а Министерству занятости и трудовых отношений обеспечить по заявкам центра выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.

Ранее, 28 сентября 2016 года, между Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана и Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, предусматривающий укрепление взаимовыгодного сотрудничества и обмен передовыми технологиями между обеими странами, а также создание узбекско-корейского конструкторско-технологического центра сельскохозяйственного машиностроения в Узбекистане.

В соответствии с меморандумом узбекская сторона предоставляет производственные площади и обеспечивает их реконструкцию, корейская сторона — необходимое оборудование для организации деятельности совместного центра.

Организациями, ответственными за реализацию подписанного меморандума, с узбекской стороны является АО «Узагротехмаш», с корейской стороны — Корейский институт по развитию технологий при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

В целях реализации инвестиционного проекта «Создание конструкторского бюро с опытным производством в структуре АО «Узагротехпромхолдинг» создано ООО Agrosanoatmashinjiniring».