Калуга, 9 июля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Специальное гашение филателистической продукции состоялось сегодня, 9 июля в центральном отделении почтовой связи Калуги по случаю профессионального праздника Дня российской почты. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представительУФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Пресс-службы УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России Праздничный конверт

По ее словам, накануне праздника, лучшие почтовики области были поощрены. Они получили 3ведомственные и 80 корпоративных наград.

Напомним, празднование Дня российской почты установлено указом президента Российской Федерации в мае 1994 года. Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии. В Калуге почтовая контора была учреждена в 1773 году. В 1778 году был утвержден регулярный план Калуги, в котором было определено место для почтового комплекса. Это здание на калужской площади Старый Торг служит своему прямому назначению уже более 240 лет.

«В настоящее время в УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов и два участка курьерской доставки. Услуги почтовой связи предоставляют 451 отделение почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346(76%)стационарных сельских отделений почтовой связи и 5 передвижных отделений почтовой связи. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты области. Численность сотрудников составляет 3 224 человек, из них — 1118 почтальонов», — подчеркнула Ольга Строк.