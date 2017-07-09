Осло, 9 июля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба в столице Норвегии Осло. Об этом сообщает в воскресенье, 9 июля, издание Aftenposten со ссылкой на местную полицию.

(сс) CWitte Гильзы

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 4 человека (посетители и сотрудники заведения).

«Все четверо пострадавших были доставлены в больницу Ullevål», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, удалось задержать подозреваемого.

В настоящее время выясняются причины инцидента.