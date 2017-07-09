Барвиха, Московская область, 9 июля, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил хоккеиста сборной России Александра Овечкина и модель Настасью Шубскую, которые отметили свадьбу 8 июля в Барвихе. Видео, на котором было зачитано поздравление главы государства, появилось на странице в соцсети Instagram телеведущей Яны Рудковской.

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«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, — зачитал поздравление президента певец Николай Басков, который был одним из ведущих вечера. — Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Подмосковье сыграли свадьбу нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская. Церемония прошла в Барвихе.

Известно, что спортсмен был в черном фраке и бабочке, его супруга — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.

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