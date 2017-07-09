Калининград, 9 июля, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Калининграде накануне был задержан высокопоставленный чиновник регионального правительства. Это начальник департамента строительного надзора Министерства контроля (надзора) Калининградской области 50-летний Александр Цыбульский.

Keith Allison Арест

Врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, комментируя в мессенждере Telegram факт поимки подчиненного, провел параллель с задержанием три месяца назад начальником отдела лицензирования департамента промышленной политики Минпромторга Калининградской области Дмитрием Новиковым.

«Если кто-то не понял пример Дмитрия Новикова, который был задержан этой весной, то повторяю ещё раз: в правительстве Калининградской области коррупции не будет, — написал Алиханов. — У нас имеются все необходимые инструменты, чтобы выявлять, кто ворует и берет взятки. Хочу особенно предупредить сотрудников правительства и подведомственных структур: любая попытка заработать на своей должности будет вести не к увольнению, а прежде всего к преследованию в уголовном порядке».

По данным правоохранительных органов, размер предполагаемой взятки Цыбульскому составил 300 тыс. рублей.

Александр Цыбульский родом из Белоруссии, в Калининградскую область переехал в 1994 году. До работы в правительстве на протяжении 15-ти лет руководил предприятиями, осуществлявшими жилищное и промышленное строительство в регионе.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что ранее Цыбульский попадал в скандальную медиахронику. Еженедельник «Новые колёса», ссылаясь на свои собственные источники, писал, что в 2001 году Александр Цыбульский был осуждён по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В результате гражданин Цыбульский был осужден на 1,5 года условно.

«Что интересно, судимость не помешала нашему герою получить должность на государственной службе — стать начальником ГАСН (Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора) Калининградской области. Хотя по закону это невозможно», — комментировала газета.

Упоминаемый врио губернатора Новиков был задержан в апреле при получении взятки в размере 250 тыс. рублей от предпринимателя, торгующего алкоголем. До работы в правительстве Калининградской области Новиков трудился в управлении экономической безопасности УМВД России по Калининградской области.

Также стоит напомнить, что на прошлой неделе были арестованы бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и замначальника по строительному контролю государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Сергей Трибунский. Обоим инкриминируют мошенничество при подготовке к строительству стадиона к ЧМ-2018.