Вашингтон, 9 июля, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Герберт Макмастер — советник президента США по национальной безопасности — заявил, что во время встречи в рамках саммита G20 президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным никаких проблем решено не было.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Никакие проблемы не были решены… Но она (встреча) стала началом диалога по определенным наборам сложных проблем, над которыми мы теперь начинаем работать вместе», — рассказал он.

По мнению Макмастера, как передает НТВ, самым важным итогом этой встречи стала демонстрация важности «наличия двусторонних отношений с РФ, позволяющих вместе работать над проблемами».

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что президенты США и РФ обсуждали вопрос о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

Лидеры РФ и США встретились 7 июля в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся почти 2,5 часа встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.