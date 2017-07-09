Барнаул, 9 июля, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Как стало известно, трагедия произошла около 15:00 в субботу 8 июля, когда мужчина и ребенок находились около клетки с волком.

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По предварительным данным, мальчик просунул руку в клетку с хищным млекопитающим и практически сразу был им атакован.

В ближайшую больницу пострадавший был доставлен со рваными ранами руки и ушной раковины.

По данному факту организована доследственная проверка. Специалисты намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.