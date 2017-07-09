Пекин, 9 июля, 2017, 06:09 — ИА Регнум. В настоящее время не осталось никаких контактов между военными КДНР и Народно-освободительной армии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейские солдаты

«В прошлом у нас было много контактов и обменов, — заявил Чжоу. — Я думаю, это отражает изменения в наших отношениях, причины которых всем известны».

Сообщается, что интервью было взято еще до последнего запуска КДНР, произошедшего во вторник, 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предоставила в ООН имеющиеся у минобороны РФ сведения о типе запущенной КДНР ракеты. Согласно определенным параметрам полета ракеты, военные Северной Кореи протестировали 4 июля баллистическую ракету средней дальности, а не межконтинентальную, как заявили ранее в США.