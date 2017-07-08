Гданьск, Польша, 8 июля, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Гданьске в одну из местных больниц госпитализирован бывший президент Польши Лех Валенса. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на польские СМИ.

Piotr Drabik Лех Валенса

«Бывший президент Польши попал на больничную койку из-за проблем с кровообращением», — говорится в сообщении.

Отметим, что фото из больницы, где находится 73-летний Лех Валенса, опубликовано на странице политика в социальной сети Facebook.

Лех Валенса — польский политический деятель, президент страны в 1990—1995 гг.