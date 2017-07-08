Москва, 7 июня, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В России опять донастройку налоговой системы грядёт повышение налогов. На этот раз чиновники правительства нацелились на дивиденды корпораций, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин, комментируя заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о «донастройке налоговой системы».

«Можно напомнить, что другой чиновник правительства РФ — Андрей Белоусов — уже напугал бизнес обещанием изъять сверхдоходы металлургических компаний в размере 100 млрд рублей и было это первый раз в 2018 году, после «майских указов».

Отчасти этим и объясняется дивидендный бум в 2019 и 2020 годах. Компании резко подняли уровень дивидендных выплат, справедливо полагая, что после уплаты всех налогов чистая прибыль принадлежит акционерам.

На первый взгляд, намерения чиновников вполне благородные — увеличить инвестиции в экономику. Но почему для этого надо вмешиваться в процесс распределения уже созданной стоимости? Ведь условием роста инвестиций всегда была будущая прибыль и преимущества в конкурентной борьбе.

Значит должны быть созданы стимулы для инвестирования большей части прибыли на уровне компаний. Потом заинтересованность компаний в выплате дивидендов может быть обусловлена ещё желанием поднять капитализацию и тем самым привлечь акционерный капитал.

Получается компании, которым прибыль обложат повышенным налогом не смогут платить высокие дивиденды и в результате привлекать инвестиции. А ведь именно роста инвестиций хотят добиться российские чиновники.

Дивидендная доходность российских компаний считается довольно высокой. Так, например, средняя дивидендная доходность в индексе Мосбиржи (IMOEX) — 6%, индекс Мосбиржи Телекомы (MOEXTL) — 8,59%, Металлы и Добыча (MOEXMM) — 7,41%. Это гораздо выше, чем в других странах.

В США средний размер дивидендов 1,6−2%. В Европе, в среднем 2,4−3%. А если, как заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, для компаний, злоупотребляющих выводом средств за рубеж, налог на прибыль возрастёт с 20 до 25−30%, то на выплату высоких дивидендов средств не останется.

Справедливости ради надо сказать, что чиновник говорил именно о «злоупотреблении, когда из экономики и бизнеса выкачиваются ресурсы, когда средства не реинвестируются даже на уровне амортизации».

Но тогда может быть разрешить ускоренную амортизацию и вообще фонды, идущие на техническое обновление вывести из-под налогооблагаемой базы. Вот это была бы «донастройка» налоговой системы.

И вообще в налоговой системе не так уж и трудно создать стимулирующие нормы. В этом смысле высказался глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме: «Идеально, конечно, хотелось бы заморозить налоговые режимы и держать их по десять лет, но жизнь богаче, и мы видим, что какие-то позиции, наоборот, требуют снижения изъятий, а где-то требуется закрутить чуть-чуть».

Но в данном случае сфера дивидендов достаточно тонкая и «закрутка» может дорого обойтись в дальнейшем. Если инвестиции в российскую экономику перестанут быть привлекательными уйдут и инвесторы, и инвестиции.

И что особенно настораживает, это то, что нет объективных критериев «злоупотреблений». Повышенный налог на дивиденды предполагается регулировать в ручном режиме — одних будут дискриминировать, а другим продолжат помогать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Максим Решетников заявил о возможной донастройке налоговой системы, чтобы та делала менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж.

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