Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Tccb.gov.tr Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

"Встреча глав государств прошла в конференц-центре «Мессе» и продолжалась около 20 минут», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный саммит G20 проходит в Германии в городе Гамбурге. Мероприятия саммита, стартовавшего 7 июля, будут продолжаться до 8 июля.

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