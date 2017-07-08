Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Экономика Российской Федерации вышла из рецессии. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Германии.

Pixabay.com Рост экономики

«Рост российской экономики очевиден, — отметил глава государства. — Российская экономика — совершенно определенно — вышла из рецессии».

По его словам, в 2017 году в России зафиксируют двухпроцентный рост, при этом безработица останется на низком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 по 8 июля в Гамбурге проходит саммит «Большой двадцатки» (G20).

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