Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Личные отношения президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом можно считать установленными. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил сам глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мне кажется, — говорит Путин, — что, если мы будем строить наши отношения, как прошла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен».

При этом президент РФ отметил, что настоящий глава США — не такой, каким многие привыкли его видеть по телевидению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 по 8 июля в Гамбурге проходит саммит G20. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом состоялась в первый день мероприятия.

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