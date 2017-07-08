Санкт-Петербург, 8 июля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Сабантуй, главный национальный праздник для татарского и башкирского народов, отпраздновали сегодня, 8 июля, в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области. В регионе это событие отмечают уже в 105 раз.

Дарья Драй ИА REGNUM Угощение гостям

По традиции гуляния проходят весь день, с утра и до вечера. Организаторы утверждают, что праздник посетили десятки тысяч человек.

Открылось мероприятие красочным костюмированным представлением.

Дарья Драй ИА REGNUM Башкирский национальный танец

В рамках мероприятия были организованы татарская и башкирская этнодеревни. Под открытым небом проходила выставка, посвященная традиционному быту народов, ремеслам и декоративно-прикладному творчеству.

Порадовали и поклонников национальной кухни: гостям фестиваля были предложены чак-чак, плов, бишбармак, шашлык и традиционные деликатесы.

Дарья Драй ИА REGNUM Приготовлено с любовью

Сразу три сцены были переданы в распоряжение профессиональных и самодеятельных коллективов Татарии, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большую аудиторию собрали выступавшие на фестивале канатоходцы.

Сабантуй не мыслим без народных игр и забав: бег в мешках, битье горшков с завязанными глазами, бой мешками на бревне. Но самым популярным на празднике оказалось соревнование по залезанию на гладкий столб.

Дарья Драй ИА REGNUM Искренняя улыбка

Особое место на празднике было отведено соревнованиям по борьбе — национальному виу спорта «Куряш». Главным арбитром стал Шамиль Шарапов, судья Всероссийской категории. Участником мог стать любой мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий необходимую спортивную подготовку. Правила просты: каждый борец обхватывает своим кушаком противника за талию и старается его положить на лопатки. Победитель получил звание абсолютного батыра, денежный приз и барана.

Для маленьких посетителей организовали большую детскую программу с многочисленными конкурсами и играми, а также луна-парком.

Дарья Драй ИА REGNUM Катание на верблюде

Исторически праздник посвящен окончанию полевых работ и восходит корнями к эпохе Волжской Булгарии. Собравшиеся просили о благосклонности языческих духов плодородия. Но с течением времени обряд потерял свой изначальный смысл и превратился в веселые народные гуляния.

В наши дни Сабантуй отмечают во всех странах, где есть татарские и башкирские диаспоры. И вдали от исторической родины он несет дополнительный объединяющий народ смысл.

В Санкт-Петербурге Сабантуй впервые был проведен в 1913 году в Юсуповском саду. С 1956 года он проходит в районе деревни Энколово.