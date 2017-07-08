Донецк, 8 июля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко в связи с терактами в Луганске перевел спецслужбы Республики на усиленный режим патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба МГБ Донецкой Народной Республики сегодня, 8 июля.

Mvddnr.ru Силовики ДНР

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«По указанию главы ДНР А.В. Захарченко в целях выявления, предупреждения и пресечения диверсионно-террористических актов, личный состав силовых структур Республики переведен на усиленный режим несения службы. В местах наибольшего скопления людей организовано усиленное патрулирование. Повышен контроль за исполнением комендантского часа. Проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, возможно причастных к ДРГ украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

МГБ ДНР призывает жителей Республики проявлять бдительность и гражданскую сознательность, обращать внимание на подозрительные действия различных лиц.

При наличии информации о появлении в вашем окружении подозрительных лиц, проявляющих необоснованный интерес к местам дислокации воинских частей, местах проживания военнослужащих, гражданского персонала, должностных лиц органов власти и управления, сообщать в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июля, в Луганске прогремело два взрыва: первый произошел в центре города, в районе Оптики, второй — чуть позже, недалеко от дома правительства. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.