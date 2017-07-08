Волгоград, 8 июля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Волгоградской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и «Газели». Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Sistak ДТП

Авария произошла в субботу, 8 июля, в Иловнинском районе. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек.

«На 881 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автобус, следовавший из Волгограда в Елань, и грузопассажирская «Газель», — уточнил источник.

Отмечается, что всего в салоне рейсового автобуса находились 40 пассажиров.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины аварии.