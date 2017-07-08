Москва, 8 июля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что решение о слиянии Фонда национального благосостояния (ФНБ) с Резервным фондом может быть принято в июле 2017 года. Об Силуанов заявил журналистам сегодня, 8 июля.

Archive.government.ru Антон Силуанов

«Планируем это решение принять в весеннюю сессию парламента», — сказал глава Минфина.

Напомним, весенняя сессия Государственной думы завершается в конце июля.

Также Силуанов рассказал, что объединение фондов будет произведено на базе Фонда национального благосостояния.

«Для лучшей управляемости принято решение об объединении фонда. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — рассказал Силуанов.

Он напомнил, что задачу объединения фондов поставил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Кроме того, Минфин предлагает решить вопрос об инвестировании. В частности, предлагается установить планку, после достижения которой средства из фонда могут быть инвестированы в те или иные проекты.

«На наш взгляд, это 7% ВВП. Вот эти моменты мы еще будем обговаривать в правительстве», — пояснил Силуанов.