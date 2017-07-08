Луганск, 8 июля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. На брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что Народная милиция ЛНР выполнила все требования Рамочного соглашения для разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской сегодня, 8 июля.

Osce.org Автомобили миссии ОБСЕ. Донбасс

«Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению Рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта «Станица Луганская». Это уже 72-я попытка разведения сил в указанном районе. По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать подобное мероприятие», — отметил подполковник.

Читайте также: ЛНР: Разведение сил в районе Станицы Луганской опять не состоялось

«Мы, в свою очередь, несмотря на осуществляемую Киевом диверсионную деятельность на территории Республики, выполнили все требования этого соглашения и по-прежнему готовы к разведению сил и средств, но это произойдет только в зеркальном порядке», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Читайте также: За первым взрывом в Луганске последовал второй

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили запуск сигнальной ракеты белого цвета, свидетельствовавшей о готовности Народной милиции ЛНР 8 июля начать разведение.

«Сегодня в очередной раз сорвано проведение разведения сил и средств на Станице Луганской», — констатировал он.

«Эту дату, 8 июля, определяла сама украинская сторона, поэтому причины нам опять абсолютно непонятны: что им помешало приступить к выполнению завершающей фазы первого этапа по разведению сил и средств», — отметил Дейнего.

«Ситуацию несколько испортило то, что на противоположной стороне, по предварительным данным, отсутствовал патруль ОБСЕ. Это тоже вызывает очень серьезный вопрос. Ведь наблюдатели ОБСЕ получили уведомление за 24 часа о том, что мы будем разводить силы и средства», — рассказал полпред.

«На нашей стороне патруль присутствовал. Группа ОБСЕ находилась на некотором удалении от нас, но тем не менее они сообщили, что видели нашу ракету», — подчеркнул Дейнего.