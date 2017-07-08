Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил на тему климата и опоздания президента Франции Эммануэля Макрона на двустороннюю встречу «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия). Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Дело в том, что Макрон немного опоздал на двустороннюю встречу с Путиным. Своё опоздание французский президент объяснил тем, что очень детально обсуждал проблемы климата.

В ответ на это Путин выразил надежду на то, что «теперь климат будет лучше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня также состоялась трехсторонняя встреча с Путина с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча прошла в отеле «Атлантик». Лидеры трёх стран обсуждали в том числе ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Путин лаконично довёл до двух лидеров позицию РФ по ситуации в Донбассе.