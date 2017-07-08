Санкт-Петербург, 8 июля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. «Показательная порка» будет грозить музеям, которые легкомысленно относятся к требованию внести данные о предметах из их коллекций в электронный государственный каталог Музейного фонда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на заседании коллегии ведомства в Царском Селе.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

Советник главы Минкультуры Вадим Ваньков напомнил, что, согласно требованиям федерального закона, все музеи страны должны до 2025 года загрузить информацию о своих коллекциях в каталог; с 1 января 2016 года обязательным стала и загрузка оцифрованного изображения каждого предмета и на публичный портал goskatalog.ru.

Однако за последние два года там появилась новая информация лишь о 3 млн предметов. Сейчас там присутствуют данные примерно о 5 млн музейных экспонатов.

«Впереди нас ждут еще более амбициозные задачи, к 2025 году нужно всё оставшееся загрузить — информацию о 60 млн предметов», — сказал Ваньков. «Очень активно включились в работу федеральные музеи, хуже — региональные, практически никак — муниципальные», — добавил он.

Владимир Мединский предложил своему советнику подготовить список лидеров «по загрузке» и список отстающих. По итогам года министр собирается отметить лучшие и худшие музеи по этому показателю как среди федеральных, так и среди музеев других уровней.

«Прошу по всем категориям разобраться, пригласить специалистов, музейщиков, которые могут знать негативные обстоятельства, не позволяющие реализовать то, что заложено в законе. Если же кто-то принципиально не хочет заниматься исполнением закона, значит, перейдем к национальной русской игре «показательная порка», — сказал Мединский.