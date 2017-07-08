Шимск, Новгородская область, 8 июля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении детей не совершалось, вреда их здоровью никто не причинял.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области Пропавшие в Новгородской области дети найдены

«По словам детей, они ушли гулять и заблудились в лесу. После опроса дети будут переданы родителям», — сообщили в региональном следственном управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Минюша Шимского района два брата в возрасте 12 и 14 лет днём 7 июля ушли из дома в сторону озера, расположенного неподалеку и домой не вернулись. Были объявлены поиски, в которых участвовали 69 человек и 20 единиц техники, в том числе воздушное судно и беспилотный летательный аппарат. К поискам были привлечены представители МВД, администрации Шимского района, облводообьекта, волонтёры поисково-спасательного отряда «Феникс» и местные жители.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области, дети были обнаружены в ходе облёта зоны поиска сегодня, 8 июля, в 12:40 и доставлены вертолетом в населенный пункт Старое Веретьё.