Калуга, 8 июля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Обряд крещения для двухмесячного младенца одной из осужденных, отбывающей наказание, состоялся впервые в колонии-поселении № 6, в канун Дня семьи, любви и верности, сообщил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Александр Зайко.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области Обряд крещения младенца осужденной

По его словам, обряд крещения в исправительных колониях не редкость, когда крестят взрослых, но на этот раз духовное таинство открыло дорогу в христианский мир для двухмесячной девочки, которую крестили под именем Иоанны.

Специфика работы этой исправительной колонии позволяет женщинам, ставшим матерями, не расставаться с ребенком при осуждении к лишению свободы, а находиться вместе с ним в пенитенциарном учреждении, тем самым помогать и поддерживать его с первых дней жизни.

Более 20 лет священнослужители Свято-Введенной Оптиной пустыни духовно окормляют паству из числа осужденных одной из калужских колоний. Многие из осужденных, приобщившись к православной вере во время отбывания наказания в исправительной колонии, после освобождении встали на путь исправления, начав новую жизнь на свободе.

Между тем, на 1 января 2017 года в калужских колониях находилось под стражей 4932 осужденных. В 2016 году из учреждений уголовно-исправительной системы Калужской области было освобождено 1532 осужденных.