Санкт-Петербург, 8 июля, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Детские школы искусств (ДШИ) постепенно закрываются по всей стране, несмотря на растущий интерес к ним со стороны новых учеников. Об этом 8 июля сообщила директор департамента науки и образования министерства культуры РФ Александра Аракелова на коллегии Минкультуры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) PxHere Виолончель

Аракелова заявила, что только в 2016 году были реорганизованы 69 школ, а закрыто 11 — четыре в Дагестане, три в Алтайском крае, по одной в Псковской области и Ямало-Ненецком автономном округе. При этом только 13 новых детских школ искусств было открыто за последние пять лет, с 2012 по 2016 годы.

Аракелова подчеркнула отсутствие современных типовых проектов для строительства ДШИ. При этом россияне со всё большей охотой ведут своих детей на занятия в школы искусств. С 2006 по 2016 год количество учеников выросло на 18% с 1 млн 319 тыс. до 1 млн 555 тыс. детей.

«Количество детей возрастает, несмотря на сокращение количества самих школ. Однако сохранность контингента пока низкая», — сказала Аракелова. Дети либо не хотят продолжать обучение, либо вынуждены покинуть школу по финансовым соображениям — у родителей нет денег на покупку инструментов или оплату обучения. Сейчас ДШИ заканчивает менее половины от всех поступивших, в то время как в советский период эта цифра составляла 70−80%.

Но далеко не во всех регионах у ребят есть возможность учиться живописи, музыке и танцам. Если в ЦФО детские школы искусств могут обеспечить 13% детей, в СЗФО — 12,8%, то на Северном Кавказе — лишь 6,5%. «В советское время обеспеченность составляла 13−15% в зависимости от региона», — заметила Аракелова.

Она добавила, что обучение именно музыкальному искусству по-прежнему занимает ведущие позиции в России. Например, только за последний год количество детей, желающих учиться играть на струнно-смычковых инструментах увеличилось на 93%, по классам скрипки и виолончели — в два раза. «Однако в целом по стране остается нехватка исполнителей на арфе, альте и виолончели, виолончелистов у нас пока мало», — сказала Аракелова.

Возрождается интерес к обучению игре на народных инструментах, в частности, струнно-щипковых. Количество обучающихся по классам балалайки и домры также подскочило почти на 100% за год.

В случае с классами духовых и ударных инструментов наблюдается аналогичная ситуация: интерес к ним в ДШИ за год увеличился на 96%. «Однако стоит обратить внимание на слишком малое количество обучающихся по классам гобоя, валторны и кларнета, внимание стоит обратить не только учредителям школ, а руководителям музыкальных училищ и консерваторий», — подчеркнула Аракелова.

Она также отметила огромный интерес со стороны детей к исполнительству на инструментах эстрадного оркестра, в частности, саксофоне: рост количества учеников по этому классу за год составил 155%.

При этом музыкальных инструментов в школах не хватает. С 2013 года Минкультуры выделяет субсидии на закупку инструментов для ДШИ, напомнила Аракелова, но за этот период было выделено лишь 353 млн рублей. Субъекты Федерации тоже выделяют средства, но такими темпами количество непригодных инструментов удалось снизить лишь на 3,7% за четыре года, сейчас в школах невозможно играть на 60% инструментов.

«Чтобы выправить по всем школам ситуацию объем необходимых средств составляет около 10 млрд рублей», — сказала Александра Аракелова.

Чиновница также заметила, что и зарплата преподавателей ДШИ уступает зарплате их коллег из других учреждений дополнительного образования, несмотря на то, что с 2012 года она выросла практически в два раза — с 13 тыс. до 27 тыс. рублей.

Лучше всего дела обстоят у преподавателей ДШИ в Московской области, на Камчатке и в Бурятии — там они получают зарплату в 120% от средней. В наихудшем положении находятся преподаватели школ искусств в Астраханской области, Алтайском крае и Дагестане, где зарплата составляет примерно 70% от среднего регионального показателя.

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