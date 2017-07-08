Ташкент, 8 июля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. На большей части территории Узбекистана держится очень жаркая погода — до плюс 45 на юге, в Ташкенте и в областях Ферганской долины — до плюс 43 градусов тепла, сообщает Узгтдромет.

Pezibear Жара

По данным ведомства, спад сильной жары в регионах и городе Ташкенте начнется с 10−11 июля.

«8−11 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана», говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, аномальная жара отрицательно влияет на жизнедеятельность населения, многие пожилые люди страдают от повышенного давления и проблем с сердцем.

Также из-за усиленной работы энергосетей в связи с использованием кондиционеров происходят сбои в энергосистеме. В частности, прошедшей ночью, в одном из центральных районов Ташкента в сети упало напряжение, в связи с чем перестали работать кондиционеры — жители провели ночь, задыхаясь от поступающего в квартиры горячего воздуха с улицы.

Термометры на улице в столице Узбекистана показывают температуру в районе 45−46 градусов в тени, несмотря на официальное сообщение Узгидромета о температуре в Ташкенте на уровне 43 градусов тепла. Жители республики с надеждой ждут обещанного снижения аномальной жары, которая превышают среднестатистические показатели на 6−7 градусов.