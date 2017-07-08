ЛНР: В Красном Луче сломаны силовые трансформаторы
Село Красное, ЛНР, 8 июля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Злоумышленники повредили в Красном Луче два трансформатора, из-за чего без электроснабжения остались 6 тыс. жителей ЛНР. Об этом сообщил 8 июля начальник смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Константин Дахненко.
«В Красном Луче неизвестными лицами были повреждены два трансформатора, из-за чего без электроснабжения оставалось 6 тысяч абонентов. По факту ведется следствие. Необходимо выяснить, были ли эти действия спланированной диверсией или злостным хулиганством», — рассказал он.
В настоящее время абоненты запитаны по резервной схеме и им подается электричество в необходимом объеме, уточнил Дахненко.
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МГБ ЛНР обратилось к гражданам Республики с просьбой в ближайшее время не покидать дома без особой необходимости и не создавать скоплений людей в общественных местах в связи с высоким уровнем террористической угрозы.
Обо всех подозрительных предметах и лицах следует сообщать в правоохранительные органы.
Все массовые мероприятия, запланированные в Луганске на субботу, 8 июля, были отменены, чтобы не подвергать людей неоправданному риску.