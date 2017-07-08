Берлин, 8 июля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило концепцию формирования и ведения единого информационного ресурса о гражданах России до 2025 года. Текст правительственного распоряжения опубликован сегодня, 8 июля, на официальном интернет-портале правительства РФ.

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Данной концепцией определяется цель, основные принципы формирования и ведения ресурса о гражданах, структура и состав сведений, а также требования к единой государственной информационной системе, в которой будет обеспечиваться формирование и ведение федерального ресурса о гражданах, сказано в пояснительной справке к распоряжению.

Цель создания данной системы — создание системы учета сведений о гражданах, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

Реализация данной концепции, которая была подготовлена Министерством финансов, будет состоять из четырёх этапов.

Первый этап (2017−2018 годы) — это осуществление мер по разработке законодательных актов, регламентирующих формирование и ведение федерального ресурса о гражданах.

Второй этап (2018−2019 годы) — создание проекта информационной системы ведения данного ресурса и формирование такой системы.

Третий этап (2020−2022 годы) — организация информационного взаимодействия с отдельными государственными информационными системами.

Четвертый этап (2023−2025 годы) — обеспечение взаимодействия ресурса с подобными системами.

Доступ к сведениям о гражданах будет предоставляться физическим лицам через портал государственных услуг. Сведения могут быть использованы гражданами при обращении за госуслугами через единый портал госуслуг. Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем.

В правительстве предполагают, что создание подобного федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления.