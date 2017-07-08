Ростов-на-Дону, 8 июля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В Ростовской области под оружейные залпы в последний путь проводили защитников Миус-фронта. 15 солдат обрели вечный покой в братской могиле, расположенной на улице Мало-Садовой в селе Куйбышево. Здесь неподалёку в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM У братской могилы в селе Куйбышево

Екатерина Булатова ИА REGNUM Братская могила

В течение двух дней в районе населённого пункта был развернут полевой лагерь для молодых поисковиков — представителей подразделений казачьего поискового объединения «Донцы» со всех уголков Ростовской области. Вместе с опытными поисковикам ребята совершили полевой выход на первую линию немецкой обороны. Именно здесь, на куйбышевских скатах, и полегла большая часть бойцов, выбивавшая немцев из окопов.

Как отмечают старшие товарищи, крайне важно увидеть своими глазами роля сражений, найденные в ходе экспедиций личные вещи бойцов, гильзы от снарядов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здесь покоятся защитники Отечества

Здесь же в ходе весенней Вахты памяти и были найдены останки красноармейцев, которых с воинскими почестями проводили в последний путь в завершающий день работы казачьего слёта. Имена некоторых солдат удалось установить, сейчас информация о красноармейцах подтверждается, ведётся работа в архивах по поиску родных.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Каски, не выдержавшие вражеских пуль

«Миусская земля обильно полита кровью солдат в годы Великой Отечественной войны. Здесь более 800 тысяч бойцов отдали свои жизни за Отечество. Бойцы 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса на «голубой линии» беззаветно защищали каждую пядь земли, несмотря на огромные потери. Мужество и героизм казаков-кавалеристов служили примером для всех защитников Родины», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Церемония перезахоронения

Затем участники церемонии возложили венки и цветы к могиле солдат.

Также по теме: Вечный покой на Аллее Героев: На Дону предали земле останки 46 бойцов

Читайте также: «Вся миусская земля была усеяна трупами, разве они не достойны памяти?»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ветеран войны

Екатерина Булатова ИА REGNUM Юный участник траурной церемонии

Отметим, что только в первом полугодии 2017 года в ходе полевых выходов были найдены останки 180 бойцов Советской армии. 46 защитников обрели вечный покой на Самбекских высотах в канун Дня Победы. На территории будущего музейного комплекса Великой Отечественной войны была заложена Аллея Героев.