Ташкент, 8 июля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Россия запретила ввоз из Узбекистана экзотических животных, в частности птиц и приматов, разводимых некоторыми частными компаниями, сообщил ИА REGNUM источник в Гостаможенном комитете страны.

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По его словам, такие решение принято по итогам визита в Узбекистан группы российских экспертов и сделанных ими выводов.

«Российские эксперты выяснили, что разведение приматов и птиц происходит с нарушениями, нет наличия лабораторий, которые могут проводить необходимые исследования», — сообщил собеседник агентства.

В этой связи, отметил он, эти животные могут иметь различные заболевания, которые не могут быть диагностированы в республике и соответственно представлять опасность для потребителей.

«Животные, в основном отправлялись в Россию в адрес научных учреждения, для проведения исследовательских работ», — заключил собеседник агентства.

В Россельхознадзоре пояснили, что временный запрет введен с 7 июля: по данным специалистов ведомства, в Узбекистане отсутствуют питомники по разведению таких животных.

«Не исключено, что узбекская ветеринарная служба, оформляя сопроводительные документы на животных, пыталась легализовать поставки приматов и экзотических птиц, выращенных в странах Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении российского ведомства.

При этом запрет не распространяется на животных-компаньонов, которые перевозятся хозяевами в некоммерческих целях, также как и на временно ввозимых в Россию цирковых животных.