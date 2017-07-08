Севастополь, 8 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Текущая неделя в Севастополе отмечена политическими конфликтами между центральными штабами и местными отделениями двух партий — «Родина» и «Справедливая Россия». Эксперты увидели в этом начало развала политических сил в городе.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

Руководитель регионального отделения «Родины» и еще 10 ее членов вышли из партии из-за несогласия с лидером партии Алексеем Журавлевым, отменившим выдвижение кандидата на губернаторские выборы. Лидер севастопольской ячейки «Справедливой России», несмотря на резкую критику главы партии Сергея Миронова в свой адрес, пока не намерен покидать ряды эсеров. Он работает в рамках устава, но говорит о самостоятельности отделения в местной политической повестке.

Исход из «Родины»

Председатель севастопольского отделения Всероссийской партии «Родина» Сергей Смольянинов 6 июля заявил о добровольном выходе из партии и сложении с себя полномочий руководителя. Вместе с ним партию покинули 10 человек.

«Партия становится заложником политической целесообразности, которая мне непонятна. Я становится заложником не хочу, — сказал Смольянинов. — К сожалению, общероссийские политические реалии оказались сильнее».

Он подчеркнул, что для севастопольской организации принципиальным было добиться согласования кандидатуры Вадима Колесниченко. Смольянинов называет его «политиком высокого уровня», которого боятся и опасаются власти, поскольку тот может стать серьезным конкурентом в заведомо безальтернативных губернаторских выборах.

Напомним, что согласовав официально кандидатуру Колесниченко, «Родина» отменила свое решение электронным письмом — сразу после выдвижения кандидата местной ячейкой.

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Смольянинов сообщил, что позднее получил разъяснение о том, что изменение позиции произошло «после консультаций и исходя из интересов партии». Он убежден, что на федеральное партийное руководство «надавили», чтобы в Севастополе выборы губернатора прошли в интересах участвующего в них врио главы города Дмитрия Овсянникова.

«Чалый (экс-спикер ЗС — прим. ИА REGNUM ) и Овсянников приложили максимум усилий, чтобы наш закон о губернаторских выборах был безальтернативным. В законе в принципе не предусмотрена процедура отзыва губернатора, пройти муниципальный фильтр очень сложно. Они стараются максимально обезопасить свое пребывание у власти», — заявил Смольянинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Колесниченко выдвинулся от «Партии Великое Отечество».

Колесниченко — бывший нардеп Верховной Рады Украины от Севастополя, сейчас работает доцентом в Черноморском филиале МГУ, является генеральным секретарем Крымского футбольного союза. Добавим, что Колесниченко выступал против нового Генерального плана города и массовых судебных исков правительства к собственникам участков о признании незаконным выделение им земли.

Эсеры тоже взволновались

Еще один внутрипратийный инцидент произошел в среде справедливороссов.

После того, как местное отделение «Справедливой России» собрало, по его данным, 27 тыс. подписей за самороспуск Заксобрания, глава партии Миронов осудил инициативу региональных партийцев и заявил, что она не согласована с федеральным центром.

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В свою очередь, руководитель регионального отделения Евгений Дубовик сообщил, что и раньше они проводили акции, и в центральном аппарате не требовалось согласования.

«Мы не согласовывали — поставили в известность. И провели эту акцию. Это наше региональное мероприятие, поэтому посчитали, что этого достаточно. Не жалею ни капли о том, что мы инициировали такое мероприятие», — рассказал «Новому Севастополю» политик.

Он подчеркнул, что считает нынешний состав местного парламента некомпетентным.

Последний из примеров — пропуск сроков назначения члена городской избирательной комиссии по надуманной причине «чтобы от «Справедливой России» не зашел человек».

Дубовик отметил, что хорошо осведомлен о проблемах на местном уровне и видит препоны, которые не дают развиваться городу, при этом работает в рамках Устава партии.

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Начало развала

Подобные «развороты» и «окрики» из Москвы о несамостоятельности неблагоприятно сказались на популярности политических партий в городе. Жители Севастополя в соцсетях резко критикуют партийных лидеров и обсуждают ситуацию в севастопольской «Родине».

Скандалы «свидетельствуют о начале развала севастопольских политических сил представленных всероссийскими партиями. Недовольство работой и инициативами руководителей местных партийных отделений проявляют московские руководители и ряда других политических партий представленных в нашем регионе», — пишет сайт «Севоборона» со ссылкой на экспертов.

«Партия «Родина» со своим главой Журавлевым, партия «Справедливая Россия» с руководителем Мироновым облажались в Севастополе на весь мир… И только Д.А. Медведев продолжает держать ситуацию под контролем. Счастья, здоровья, успехов, всего хорошего… Мы победим», — написал на своей странице пользователь фэйсбука.

Впрочем, не все спокойно и в севастопольской «Единой России». Не так давно политсовет заменил руководителя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». Также произошла смена куратора одного из проектов «ЕР».

Политологи еще на этапе партийного праймериз увидели «оппозиционную активность» внутри партии и сделали вывод о падении в Севастополе авторитета «Единой России».