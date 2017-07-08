Калуга, 8 июля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В хищении более 160 миллионов рублей обвинены два руководителя калужского предприятия, которые еще в июне-декабре 2014 года взяли в кредит в коммерческих банках и оформили на подставные фирмы. Как сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, полицейские установили, что руководство предприятия расходовало заемные средства не по назначению, а на личные нужды.

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Злоумышленники создали ряд подконтрольных юридический организаций и назначили их руководителями своих подчиненных. На деятельность новых организаций также брались кредиты, которые никто не выплачивал. Когда образовался крупный долг, то он был обращен на руководителей и поручителей подставных компаний.

В рамках уголовного дела, в качестве возмещения нанесенного ущерба были изъяты транспортные средства, которые банки получили под залог по кредитным договорам. Также по решению Калужского районного суда был наложен арест на дома, земельные участки и другую недвижимость участников преступной группы.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области в 2016 году выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия, присвоение или растрата вверенного имущества. Полицейскими также раскрыто 31 преступление, связанное с хищением на потребительском рынке.