Калуга, 8 июля, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Порядка 1242,4 млн долларов США составил в 2016 году внешнеторговый оборот Калужской области с Германией (по отношению к 2015 году рост составил 48,2%). За минувший год объем экспорта увеличился в 5,8 раз. Об этом заявил в Калуге, в рамках рабочего визита в регион делегации немецких бизнесменов, работающих в сферах транспорта, логистики, фармацевтики, пищевой отрасли, информационных технологии и консалтинга, министр экономического развития Калужской области Дмитрий Разумовский, сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.

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Калужский министр подчеркнул, что «Германия традиционно является ключевым внешнеторговым партнером области, на долю которого приходится более 28% всего внешнеэкономического оборота региона со странами дальнего зарубежья».

В рамках деловой поездки бизнесменов из Германии, в Калуге состоялось заседание в формате круглого стола на тему «Основные направления инвестиционной политики Калужской области. Особенности работы с иностранными компаниями в Калужской области».

В ходе переговоров также прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала. Министр Дмитрий Разумовский рассказал о принципах, лежащих в основе социально-экономической стратегии развития региона, кластерной политике и об успешном опыте привлечения инвестиций. На встрече, в частности шла речь об индустриальной инфраструктуре и транспортно-логистической системе с ее новыми международными проектами.

Программой пребывания делегации также предусмотрено знакомство с калужскими индустриальными парками и размещенными на их территории высокотехнологичными производствами.

Между тем, по информации Агентства регионального развития Калужской области, свои инвестиционные проекты на территории региона реализуют крупнейшие немецкие компании Volkswagen, Continental, Fuchs, STADA Arzneimittel AG, Grimme, Lemken, Big Dutchman и другие. В Калужской области зарегистрировано порядка 10 российско-германских совместных предприятий.

Напомним, в настоящее время в Калужской области создано 12 индустриальных парков, где реализуют свои проекты более 160 компаний из 30 стран мира. Еще одним бизнес-предложением региона является особая экономическая зона «Калуга» площадью 1042 га, где на двух площадках уже размещены 12 резидентов.