Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его первая личная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была «грандиозной». Об этом сегодня, 8 июля, сообщает AFP.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Напомним, ранее сегодня Трамп написал в своём Twitter-аккаунте, что первый день саммита «Большой двадцатки» прошел отлично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча Трампа с Путиным состоялась накануне, 7 июля, «на полях» саммита «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге.

В Кремле планировали, что встреча продлится около часа, в Белом доме рассчитывали на полчаса, но лидеры двух стран проговорили более двух часов.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что даже супруга Трампа Меланья пыталась прервать встречу, но ей это не удалось. Трамп и Путин быстро нашли общий язык и сожалели, что переговоры необходимо завершить.

Стоит отметить, что каких-либо прорывных заявлений после встречи сделано не было. Стороны договорились сотрудничать в тех вопросах, где это удается, и зафиксировали разногласия, которые не удается преодолеть.

Самым заметным решением было назначение специального уполномоченного США по Украине по требованию России. Тем самым США официально втянуты в процесс урегулирования конфликта на Украине.