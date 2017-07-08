Ереван, 8 июля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В Ереване, 6 июля состоялся круглый стол, на тему «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе». Организаторами мероприятия выступили Евразийская экономическая комиссия с министерством международной экономической интеграции и реформ Армении.

Photolure Ара Нранян

Как сообщил ИА REGNUM заместитель председателя Контрольной палаты Республики Армения Ара Нранян, основные выводы, рекомендации и предложения, высказанные в ходе круглого стола, планируется использовать при подготовке доклада «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты». Он будет представлен на заседании Евразийского межправительственного совета в конце этого года.

В своем выступлении Ара Нранян обратил внимание, что, несмотря на то, что прошло достаточно времени с момента создания ЕАЭС, все еще звучат вопросы как о пользе создания Союза, так и о его перспективах.

«В Республике Армения по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС, такая дискуссия ведется более активно», — подчеркнул он. Поэтому, Нранян посчитал весьма важным не только целенаправленную реализацию программ по дальнейшей интеграции стран Союза и обеспечения более достойной жизни граждан стран-союзников, но и доведение до каждого гражданина возможностей, преимуществ и достижений Евразийского экономического союза.

Несомненно, нельзя и скрывать недостатки и проблемы. Более того — их активное представление обществу вместе с планируемыми решениями и конкретными сроками реализаций лишь повысит уровень доверия к Евразийскому союзу… К сожалению, процесс становления ЕАЭС совпал с рядом факторов, оказавших отрицательное воздействие на экономическую жизнь наших стран. Это и санкционный кризис, и девальвация валют, и падение платежеспособного спроса населения в странах ЕАЭС. Было понятно — если в этих условиях бизнес-среда сможет адаптироваться, то в условиях благоприятной конъюнктуры мы можем получить качественно уже совершенно другой результат», — отметил он.

Нранян рассказал о том, что дал Армении ЕАЭС. Уже на первоначальном этапе Армения получила новые возможности для развития национальной экономики. В первую очередь это возможность приобретения сырья и ресурсов без оплаты экспортных пошлин и тарифов, взаимное признание документов, выдаваемых государственными органами стран ЕАЭС, начало реализации принципов свободного движения товаров, услуг, капитала и людей. А начало переговоров ЕАЭС с Ираном придает отдельную привлекательность армянской экономике.

Особо хотелось бы отметить реализацию единой таможенной политики с упором не на фискальную составляющую, а на регулирующую функцию с целью стимулирования национальных экономик. Это позволяет Армении вместе с другими членами ЕАЭС проводить политику на стимулирование развития национальных экономик. Новая промышленно-ориентированная политика вместе с поддержкой местного производителя принесла новые более оптимистичные результаты. Более того, первые результаты показали совершенно другой потенциал развития Союза, особенно учитывая первые ожидания.

Если в первое время по инерции в числе сравнительных преимуществ армянской экономики назывались традиционные отрасли, производство продовольственных товаров, в том числе экспорт коньяка, то сейчас мы можем говорить о потенциале традиционных, но, увы, частично забытых армянских производственных традиций — в первую очередь это легкая промышленность — трикотаж, производство обуви… Были определенные издержки и в сфере планирования — до вступления было принято считать, что автомобильный рынок Армении должен быть в числе изъятий, т.к. вступление в ЕАЭС приведет к росту цен на автомобили в стране. Но в итоге процесс пошел в обратном направлении — наблюдается ввоз автомобилей из РФ в Армению.

Самый главный показатель для меня — это рост экспорта из Армении. Причем как в страны ЕАЭС, так и за пределы Союза. Причем рост экспорта в ЕАЭС превышает средний показатель роста экспорта в целом. Более того — уже сейчас мы можем предположить, что показатель экспорта в этом году будет рекордный для экономики Армении», — подчеркнул он.

Также Ара Нранян обратил внимание присутствующих на то, что жители стран-союзниц все-таки недостаточно хорошо знают друг друга, мировоззрение и философию тех людей других национальностей, с которыми вместе мы сотрудничают, работают, пытаются сделать большее для государств.

«К счастью, увеличение потока туристов из стран ЕАЭС в Армению, особенно из России (учитывая также решение Правительств двух стран о свободе пересечения границ по внутригосударственным паспортам), не только является хорошим стимулом для экономики, для развития туристической отрасли, но и важным фактором налаживания общения, познания и понимания культур и традиций друг друга, установления связей на межличностном уровне.

Евразийский экономический союз должен целенаправленно продолжать курс на интеграцию, снятие всех барьеров и ограничений во взаимной торговле. Изъятия, предусмотренные для стран-членов ЕАЭС должны постепенно уйти в прошлое. Страны ЕАЭС не должны рассматривать внутрисоюзный рынок как единственное место для реализации, а производителей других стран — как собственных конкурентов.

Интересы наших потребителей требуют свести ограничения к минимуму, т.к. конкуренция и рост взаимной торговли приведут как к росту качества, так и снижению цен на товары.

Мы должны конкурировать с другими странами, а не друг с другом. В противном случае будет соблазн создать комфортные условия для роста на внутреннем рынке для одних предприятий с ограничениями для других, а в итоге будем иметь закрытую экономическую систему для определенных видов товаров и услуг. Республика Армения, имея более свободный экономический режим до вступления в ЕАЭС, тем более заинтересована в дальнейшем углублении интеграции», — подчеркнул он.

Подытожил свое выступление Нранян призывом не останавливать каждодневную и терпеливую работу с целью поднять уровень информированности граждан Армении о ЕАЭС. «Накопление положительной энергии, сознательное участие общества в интеграционных процессах, четкое понимание преимуществ и пользы конкретных программ, реализуемых на Евразийском пространстве, поможет обеспечить именно те положительные ожидания, которые в состоянии не только привлечь инвестиции, но и дать гражданам веру в свое благополучное и успешное будущее», — сказал он.