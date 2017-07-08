Токио, 8 июля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. «Я еду в Екатеринбург — образцовый промышленный город России — 9−10 июля для участия в «Иннопроме-2017», — заявил Сэко.

Council.gov.ru Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко

Он также заявил, что 10 июля проведёт переговоры с российскими партнёрами «по конкретизации «плана сотрудничества» из восьми пунктов».

Напомним, выставка «Иннопром-2017» пройдёт с 10 по 13 июля в Екатеринбуре в международном выставочном центре «Екатеринбург — ЭКСПО». Страной-партнёром выставки в этом году стала Япония.