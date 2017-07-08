Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия) был «отличным. Об этом Трамп написал сегодня, 8 июля, в своём Twitter-аккаунте.

Kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа

«Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20. В предвкушении второго дня!», — сказал Трамп.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» проходит в германском городе Гамбург с 7 по 8 июля.

«Большая двадцатка» (G20) клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций, среди которых Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк.

На нынешнем саммите состоялась первая личная встреча президента Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Первоначально Кремль планировал, что встреча продлится около часа. При этом Белый дом отвел в графике Трампа на эту встречу только 30 минут.

В итоге лидеры России и США разговаривали более двух часов и очень не хотели прерывать переговоры.

Кроме того, G20 сопровождается масштабными протестами антиглобалистов в Гамбурге. В ходе столкновений ранения получили уже около 200 полицейских. Более 100 протестующих задержаны.