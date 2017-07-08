Сеул, 8 июля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Сообщается, что данные учения стали ответом на серию пусков баллистических ракет Северной Кореи. Подчёркивается, что американские боевые самолёты были специально переброшены с авиабазы на острове Гуам для проведения манёвров.

Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик США В-1 «Лансер»

В рамках военных учений ВВС США и Южной Кореи отрабатывали совместные авиаудары по ключевым позициям Северной Кореи.

Напомним, очередные успешные (по версии южнокорейских СМИ) баллистические испытания баллистической ракеты в КНДР состоялись 4 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай выступили в совместным предложением по снижению напряжённости на Корейском полуострове

В этом предложении Москва и Пекин предложили Пхеньяну объявить мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет в качестве добровольного политического решения.

При этом США и Южная Корея должны отказаться от военных учений вблизи границ Северной Кореи.

Предложение пока не встретило понимания со стороны США. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российско-китайскую инициативу нереалистичной.