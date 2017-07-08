Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провёл встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй «на полях» саммита «Большой двадцатки». Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

(сс) Цуканов М.В Флаг КНР и Британии

Сообщается, что лидеры Китая и Великобритании обсудили пути развития партнёрства двух стран.

«Мы ещё раз подтвердили, что наши отношения переживают «золотой век» и развиваются в этом направлении. Благодаря усилиям обеих сторон укрепляется наше стратегическое доверие, растёт уровень практического сотрудничества», — сказано в заявлении МИД КНР.

Си Цзиньпин и Мэй обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества и договорились активно развивать диалог.

«Для того, чтобы поддерживать тесные контакты на высоком уровне в различных областях институционального диалога — необходимо поддерживать устойчивое и стабильное развитие двусторонних отношений», — подчеркнул МИД КНР.

Напомним, ранее Мэй заявила, что намерена добиться того, чтобы Китай оказывал большее давление на Северную Корею.

«Нам нужно видеть, что Китай, который может оказывать влияние на Северную Корею, играет большую роль в этом», — заявила Мэй в преддверии саммита «Большой двадцатки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита «Большой двадцатки» лидеры России и Китая — Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Москве и сделали совместное заявление по поводу урегулирования конфликта в Корее.

В частности, лидеры двух стран предложили КНДР в качестве добровольного политического шага ввести мораторий на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея не станут проводить масштабные военные учения у границ Северной Кореи.

При этом министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что не верит в российско-китайскую инициативу по урегулированию конфликта в Корее.