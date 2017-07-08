Виктория, Канада, 8 июля, 2017, 05:19 — ИА Регнум. В канадской провинции Британская Колумбия 3,6 тысячи человек были эвакуированы из своих домов из-за лесных пожаров, передаёт National Post.

skeeze Лесные пожары

Как проинформировал глава района Карибу Ал Ричмонд, местные власти эвакуировали всех людей, чьи дома расположены в 200 километрах к северо-западу от города Камлупс.

«Мы провели тактическую эвакуацию в районе, что означает, что пожарные шли от двери до двери, чтобы в кратчайшие сроки эвакуировать людей», — сообщила представитель пожарной службы Жюстин Ханс.

По её словам, рост пожарной опасности в регионе наблюдается уже в течение последней недели. Жаркая и сухая погода в провинции делает угрозу распространения огня «экстремальной», отметила Ханс.

Сообщается, что решение о срочной эвакуации населения было принято в связи с изменением направления ветра.

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