Атланта, США, 8 июля, 2017, 03:58 — ИА Регнум. По информации агентства, мужчина забаррикадировался в офисе банка, угрожая взорвать бомбу и убить находящихся внутри сотрудников учреждения.

David Shankbone Бездомный ветеран вооруженных сил США. Один из многих.

Как сообщил представитель полиции округа Кобб, после часа переговоров со злоумышленником полиция ворвалась в здание. В ходе перестрелки мужчина был убит.

Сколько именно человек находилось в заложниках, не уточняется, однако известно, что никто из них не пострадал.

Как было установлено позднее, угрозы осуществить взрыв являлись ложными — никакого взрывного устройства при себе у мужчины обнаружено не было.

По данным телеканала WSB-TV, нападение совершил бездомный американец, ранее служивший в Ираке и являвшийся ветераном Военно-морских сил США.