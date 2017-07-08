Вашингтон, 8 июля, 2017, 03:31 — ИА Регнум. США не планируют присоединяться к конвенции о запрете ядерного оружия, текст которой был согласован 7 июля участниками конференции ООН. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ironna.jp Ядерное оружие США

«Соединённые Штаты не участвовали в этих переговорах и не будут поддерживать этот договор», — приводит слова Нойерт пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Представитель Госдепартамента отметила, что Вашингтон «на протяжении многих лет и при различных администрациях чётко выражал готовность сотрудничать со всеми государствами над улучшением международной безопасности и снижением риска ядерной войны».

«Однако предложенный договор игнорирует современные вызовы безопасности, которые делают ядерное сдерживание необходимым», — заявила Нойерт.

Она подчеркнула, что «ни одно государство, обладающее ядерным оружием, не приняло участия в эти переговорах, и ни один союзник США, который опирается на расширенное ядерное сдерживание, не поддержал окончательный текст».

Как передавало ИА REGNUM, участники конференции ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия после нескольких недель переговоров на заседании 7 июля в Нью-Йорке согласовали текст документа.

За проект проголосовали 122 страны, одна высказалась против и одна воздержалась. При этом в переговорах не участвовали главные ядерные державы планеты: Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.

Страны, подписавшие конвенцию, обязуются никогда и не при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять их или угрожать их применением.

Конвенция будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как её ратифицируют 50 стран.