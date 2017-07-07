Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Гамбурга приняли решение о начале активных действий в отношении демонстрантов, участвующих в беспорядках. Об этом сообщается на странице городской полиции в соцсети Facebook.

Matti Blume Немецкая полиция

Власти обратились к жителями города с призывом покинуть улицы, чтобы не мешать проведению спецоперации.

«Держитесь на расстоянии от лиц, применяющих насилие. Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблат», — говорится в сообщении.

В полиции также обратились к журналистам и очевидцам событий с просьбой не снимать на видео тактические действия силовиков и не публиковать эти записи, так как их могут увидеть участники беспорядков, что подвергнет опасности сотрудников.

По последним данным, в столкновениях с манифестантами в Гамбурге, где проходит саммит G20, пострадали 196 сотрудников полиции. Более 80 участников беспорядков задержаны.