Аккра, 8 июля, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Как сообщается, аппарат под названием GhanaSat-1 был разработан студентами Университета Всех Наций в Кофоридуа. Работа над ним велась в течение двух лет.

Anusstl.com Первый ИСЗ Ганы — GhanaSat-1

Общая стоимость проекта составила $50 тысяч, он получил поддержку от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Запуск спутника был осуществлён из Международного космического центра.

Отмечается, что аппарат будет использоваться для мониторинга береговой линии Ганы, а также позволит заложить потенциал для развития космической науки и технологий в стране.

Координатор проекта Ричард Дамоа назвал вывод аппарата на орбиту «новым началом» для Ганы.

«Он открыл нам дверь для проведения многочисленных работ из космоса», — сказал Дамоа, добавив, что это также «поможет обучить грядущее поколение тому, как применять спутники в разных сферах деятельности в регионе».